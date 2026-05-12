Eye Haïdara sarà la madrina della 79ª edizione del Festival del cinema, un evento che si svolgerà prossimamente. La stessa attrice figura anche tra i volti del manifesto ufficiale del Festival di Cannes 2026, al fianco di immagini di Thelma e Louise. La sua presenza apre la manifestazione, che si terrà in una località ormai nota per il cinema internazionale.

S e Thelma e Louise sono i volti del manifesto ufficiale del Festival di Cannes 2026, Eye Haïdara sarà la voce che accompagnerà la 79ª edizione della celebre kermesse cinematografica. L’attrice franco-maliana è stata scelta come madrina del Festival e avrà il compito di aprire e chiudere la cerimonia, in programma dal 12 al 23 maggio sulla Croisette. Insieme alle iconiche Geena Davis e Susan Sarandon — protagoniste di Thelma & Louise — Haïdara incarna l’anima libera, contemporanea ed emancipata di questa edizione del Festival. Uno spirito femminile che attraversa anche il concorso ufficiale, sebbene siano solo cinque le registe su 22 film selezionati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Eye Haïdara sarà la madrina della 79ª edizione del Festival, una delle promesse più interessanti del cinema francese contemporaneo

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