Legge sul consenso informato Valditara | Approvazione ai primi di giugno stop a destrutturazione maschile e femminile

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima Conferenza regionale sulla Famiglia a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che la legge sul consenso informato sarà approvata all'inizio di giugno. Ha inoltre dichiarato che ci sarà uno stop alla destrutturazione delle identità di genere maschile e femminile. La discussione si è concentrata su questioni legate all'educazione, con particolare attenzione alle modalità di approccio alle tematiche di identità di genere nelle scuole. La data di approvazione è stata comunicata ufficialmente dal ministro.

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Durante la prima Conferenza regionale sulla Famiglia che si è svolta a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato un tema molto sentito da docenti e genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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