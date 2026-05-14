Legge sul consenso informato Valditara | Approvazione ai primi di giugno stop a destrutturazione maschile e femminile
Durante la prima Conferenza regionale sulla Famiglia a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che la legge sul consenso informato sarà approvata all'inizio di giugno. Ha inoltre dichiarato che ci sarà uno stop alla destrutturazione delle identità di genere maschile e femminile. La discussione si è concentrata su questioni legate all'educazione, con particolare attenzione alle modalità di approccio alle tematiche di identità di genere nelle scuole. La data di approvazione è stata comunicata ufficialmente dal ministro.
Durante la prima Conferenza regionale sulla Famiglia che si è svolta a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato un tema molto sentito da docenti e genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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