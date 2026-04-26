Dal 19 giugno 2026 entreranno in vigore nuove regole che vietano la stipula di contratti di luce e gas tramite telemarketing senza il consenso esplicito del consumatore. La normativa mira a restringere le pratiche di vendita telefonica nel settore energetico, limitando le possibilità di sottoscrizione automatica o forzata. Le aziende non potranno più avviare accordi con clienti senza aver ricevuto una conferma chiara e volontaria da parte loro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole contro il telemarketing energetico. Dal 19 giugno 2026, una volta trascorsi i 60 giorni previsti dal decreto Bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le aziende che operano nel settore di luce e gas non potranno più contattare telefonicamente i clienti per proporre offerte commerciali. La stessa restrizione vale anche per l’invio di messaggi promozionali, salvo nei casi in cui l’utente abbia dato un consenso esplicito e preventivo a ricevere comunicazioni commerciali. Secondo quanto evidenziato da Consumerismo, si tratta di un intervento che segna un cambio di passo netto nella gestione del telemarketing nel settore energetico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stop ai contratti telefonici di luce e gas senza consenso esplicito: cosa cambia dal 19 giugno

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