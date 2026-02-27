Legge elettorale il premio di maggioranza cambia tutto | oggi il centrodestra avrebbe i numeri

La modifica alla legge elettorale proposta dal centrodestra potrebbe portare a un nuovo assetto dei seggi in Parlamento, influenzando profondamente le dinamiche politiche in vista delle prossime elezioni. La revisione del premio di maggioranza, infatti, ha il potenziale di favorire il centrodestra nella conquista di una maggioranza più stabile. La discussione sulla riforma continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori.

La nuova legge elettorale proposta dal centrodestra non è un semplice ritocco tecnico al Rosatellum, ma un cambio di equilibrio politico che potrebbe incidere in modo decisivo sulle elezioni politiche del 2027. Il sistema resta formalmente proporzionale, con soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, ma introduce un premio di maggioranza legato al raggiungimento del 40% dei voti e comunque non superiore al 15% dei seggi complessivi. È questo il punto che, secondo le simulazioni, ribalterebbe l'attuale scenario parlamentare. L'indicazione obbligatoria del nome del candidato premier al momento della presentazione delle liste rafforza inoltre l'impostazione maggioritaria della riforma, pur senza vincoli giuridici sull'incarico.

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

