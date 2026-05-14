? Punti chiave Come si trasforma il corpo in uno strumento di lotta emotiva?. Quale confine separa il bisogno di protezione dal desiderio di fuga?. Perché il Teatro Sociale diventa lo specchio delle relazioni umane?. Quanto può la danza contemporanea influenzare la cultura di Fasano?.? In Breve Prenotazioni disponibili al numero +39 334 114 4911 per l'evento al Teatro Sociale.. Produzione Accademia Fuori Di Danza gestita da Katharà con Puglia Culture.. Programmazione culturale locale con eventi ExFadda e Popa's fino a settembre 2026.. Regia di Francesca Sibilio inserita nella stagione teatrale 20252026 di Fasano.. Sabato 23 maggio alle ore 20:00 il Teatro Sociale di Fasano ospiterà lo spettacolo di danza contemporanea intitolato Legami, una produzione firmata dall’Accademia Fuori Di Danza con la regia di Francesca Sibilio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legami a Fasano: danza tra appartenenza e desiderio di libertà

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