Gli studenti del liceo Maffeo Vegio di Lodi sono stati in visita presso la caserma dei carabinieri, dove hanno svolto uno stage di una settimana. Durante il periodo, hanno partecipato ad attività e incontri organizzati dai militari. La visita è avvenuta dal 7 al 14 marzo 2026, coinvolgendo diverse classi del liceo.

Lodi, 14 marzo 2026 – Studenti del Maffeo Vegio di Lodi in caserma per una settimana con i carabinieri. Sono ventiquattro i ragazzi delle classi quarte e quinte del Liceo linguistico e delle Scienze umane che hanno partecipato a un periodo formativo al Comando provinciale. Hanno preso parte a simulazioni di indagini, rilievi e attività della centrale operativa. La settimana è stata organizzata per scoprire da vicino il lavoro dei carabinieri. L’iniziativa è stata preceduta, nel mese di gennaio, da un incontro in istituto durante il quale i militari hanno illustrato agli studenti la struttura dell’Arma, le diverse figure professionali e le modalità di accesso alla carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal liceo alla caserma: gli studenti del Maffeo Vegio fanno lo stage dai carabinieri

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