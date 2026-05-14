L’EFL potrebbe posticipare la finale degli spareggi di campionato sulla disputa delle spie del Southampton

L’English Football League sta valutando un possibile rinvio della finale degli spareggi di campionato a causa di un’indagine in corso. La questione riguarda accuse di spionaggio tra il Southampton e il Middlesbrough, emerse in relazione alla semifinale. La decisione potrebbe essere comunicata nelle prossime ore, mentre i procedimenti disciplinari sono ancora in fase di sviluppo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui tempi o sulle eventuali conseguenze di questa situazione.

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