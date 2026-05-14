L’EFL potrebbe posticipare la finale degli spareggi di campionato sulla disputa delle spie del Southampton
L’English Football League sta valutando un possibile rinvio della finale degli spareggi di campionato a causa di un’indagine in corso. La questione riguarda accuse di spionaggio tra il Southampton e il Middlesbrough, emerse in relazione alla semifinale. La decisione potrebbe essere comunicata nelle prossime ore, mentre i procedimenti disciplinari sono ancora in fase di sviluppo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui tempi o sulle eventuali conseguenze di questa situazione.
2026-05-14 17:17:00 Breaking news: L’EFL ha annunciato che la finale dei play-off del campionato potrebbe essere sospesa a causa dei procedimenti disciplinari in corso riguardanti le accuse secondo cui il Southampton avrebbe spiato il Middlesbrough prima della semifinale. Il Southampton è stato accusato di spionaggio dall’EFL l’8 maggio, un giorno prima di pareggiare 0-0 con il Middlesbrough al Riverside nell’andata della semifinale. I funzionari del Middlesbrough avrebbero sorpreso un membro dello staff del Southampton a filmare di nascosto la loro sessione di allenamento appena 48 ore prima di quella partita. Secondo quanto riferito, lo staff di Boro ha individuato l’individuo, identificato come un analista dei Saints, mentre osservava da un’area pubblica affacciata sulla loro base di Rockliffe Park. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sullo stesso argomento
“Se l’Irlanda riuscisse ad arrivare alla finale degli spareggi, le darei il 90% di possibilità di qualificarsi” Terry Phelan sulle speranze dell’Irlanda per gli spareggi per la Coppa del MondoAbbiamo tradotto per voi questo articolo: La Repubblica d’Irlanda cercherà di porre fine a 24 anni di esilio ai Mondiali alla fine del mese, quando...
Millwall – Hull City 0-2: i Tigers raggiungono la finale degli spareggi2026-05-11 23:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.