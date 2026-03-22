Terry Phelan ha dichiarato che se l’Irlanda dovesse arrivare in finale negli spareggi per la qualificazione ai Mondiali, avrebbe il 90% di possibilità di ottenere il pass. La nazionale irlandese si prepara a sfidare la Repubblica Ceca nella semifinale degli spareggi, con l’obiettivo di porre fine a 24 anni di assenza dalla fase finale del torneo. La partita si gioca alla fine del mese.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La Repubblica d’Irlanda cercherà di porre fine a 24 anni di esilio ai Mondiali alla fine del mese, quando affronterà la Repubblica Ceca nella semifinale degli spareggi. Dopo un inizio difficile nel programma di qualificazione 2026, la squadra di Heimir Hallgrimsson è riuscita a dare una svolta alla situazione e ora è a soli 180 minuti dal torneo. Se riuscisse a superare la Repubblica Ceca, la Danimarca o la Macedonia del Nord ostacolerebbero il suo raggiungimento della prima fase finale dai Mondiali del 2002. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Terry Phelan sulle speranze dell’Irlanda per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Se l’Irlanda riuscisse ad arrivare alla finale degli spareggi, le darei il 90% di possibilità di qualificarsi” Terry Phelan sulle speranze dell’Irlanda per gli spareggi per la Coppa del Mondo

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