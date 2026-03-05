Secondo recenti dati, due famiglie italiane su tre sono disposte a ridurre le spese in risposta all’aumento delle bollette energetiche. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno portato a un incremento dei prezzi di petrolio e gas, influendo sui costi domestici. Questa situazione potrebbe portare a un calo dei consumi nelle case italiane, secondo le stime pubblicate.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi di petrolio e gas rischiano di avere effetti immediati sui bilanci delle famiglie italiane in termini di riduzione dei consumi. È quanto emerge da una nuova indagine realizzata da Eumetra, l'istituto di ricerca sociale, subito dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, che analizza come un possibile incremento delle bollette energetiche potrebbe influenzare i comportamenti di consumo degli italiani. Il 31% ritiene un aumento difficile da sostenere, il 18% lo definisce molto critico Secondo la ricerca, solo una minoranza della popolazione ritiene di poter assorbire senza particolari difficoltà un aumento del 10-20% delle bollette di energia e gas, mentre per la maggioranza delle famiglie l’impatto sarebbe significativo o addirittura critico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Due famiglie italiane su tre pronte a tagliare altre spese se aumentano le bollette per le tensioni in Medio Oriente

