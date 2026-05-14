Nel finale di partita, il Lecco riesce a pareggiare grazie a un rigore al 96’, portando i tifosi presenti allo stadio in delirio. La squadra conquista così un risultato importante contro la Pianese e si qualifica per i quarti di finale dei playoff. Sono circa 3500 le persone che hanno assistito alla partita nel campo di Lecco, dove l’ultimo minuto ha deciso l’esito del match.

Il Lecco pareggia all’ultimo secondo contro la Pianese facendo impazzire i 3500 tifosi del Rigamonti-Ceppi e vola ai quarti di finale dei playoff. Al termine di una partita difficile, dominata dalla Pianese per un tempo, toscani superati grazie ad un rigore segnato da Sipos al 96’. Pericolo scampato per i lombardi capaci di vincere. più col cuore che con le idee. Partono fortissimo gli ospiti al 5’ vicini al gol con un sinistro di Tirelli che Furlan disinnesca. Al 10’ Fabrizi si libera di Tanco e trova la grande risposta di Furlan. Il Lecco si fa vedere al 24’: Kritta dalla bandierina per Mallamo costringendo Filippis alla parata. Al 31’ passa la Pianese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecco da thriller. Rigore di Sipos al 96’ ed è festa grande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Valente non vince da quattro partite. Lecco, finalmente Sipos. E si rivede anche Mallamo. Obiettivo uscire dal tunnelAd Arzignano per invertire la rotta e ritornare a fare punti pesanti, in chiave terzo posto.

Lecco-Pianese 1-1: nei play off per la B, amiatini beffati da un rigore al 95'Lecco, 13 maggio 2026 – A Lecco è andata in scena una beffa incredibile per una Pianese che ha a lungo la cullato il sogno di compiere l’impresa...

Temi più discussi: FOTO | Un finale degno di un film: il rigore di Sipos al 95' vale i quarti; Lecco da thriller. Rigore di Sipos al 96’ ed è festa grande; ? Il Lecco pareggia su rigore al 96' e passa il turno ai playoff: Valente in lacrime ?; Playoff Serie C: Ravenna, Casarano e Lecco al secondo turno.

Lecco da thriller. Rigore di Sipos al 96’ ed è festa grandeIl Lecco pareggia all’ultimo secondo contro la Pianese facendo impazzire i 3500 tifosi del Rigamonti-Ceppi e vola ... sport.quotidiano.net

Lecco-Pianese 1-1: nei play off per la B, amiatini beffati da un rigore al 95'In Lombardia la formazione di Birindelli gioca una grande gara, crea molto e passa con Ianesi. Nel recupero un rigore di Sipos elimina i bianconeri ... lanazione.it