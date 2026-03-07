Valente non vince da quattro partite Lecco finalmente Sipos E si rivede anche Mallamo Obiettivo uscire dal tunnel

Valente non ha vinto nelle ultime quattro partite, mentre a Arzignano il Lecco si presenta con Sipos in campo e Mallamo che torna disponibile. La squadra cerca di invertire la tendenza negativa e di recuperare posizioni in classifica. L’obiettivo è uscire dal momento difficile e tornare a fare punti importanti per la corsa al terzo posto. La partita si gioca in un contesto di tensione e determinazione.

Ad Arzignano per invertire la rotta e ritornare a fare punti pesanti, in chiave terzo posto. Reduce dalla pessima prestazione contro il Renate, culminata con un sonoro 0-3, e in generale, da un periodo negativo, in cui la squadra è passata dal secondo posto (ora distante sei punti) al quinto, la formazione bluceleste scende in campo oggi pomeriggio alle 14.30 in casa di un Arzignano rilanciato dopo l'importantissima vittoria esterna di Lumezzane. I blucelesti hanno un solo obiettivo: vincere, dopo due ko e altrettanti pareggi, per dare un calcio alla crisi. Per farlo il Lecco tornerà ad avere a disposizione il bomber Sipos, out per un problema fisico ormai da un po' di tempo, che, si spera, potrà ridare all'attacco della formazione di Federico Valente quel peso mostrato nella prima parte di stagione.