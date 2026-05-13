Lecco-Pianese 1-1 | nei play off per la B amiatini beffati da un rigore al 95'

Nel match di play-off per la promozione in Serie B, la partita tra Lecco e Pianese si è conclusa con un pareggio 1-1. Dopo una partita combattuta, l’equilibrio si è spezzato negli ultimi istanti di recupero quando la squadra ospite ha subito un rigore, che ha deciso il risultato finale. La rete dal dischetto ha permesso alla formazione di casa di conquistare un punto e di mantenere viva la speranza di passare il turno.

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Lecco, 13 maggio 2026 – A Lecco è andata in scena una beffa incredibile per una Pianese che ha a lungo la cullato il sogno di compiere l’impresa capitolando solo all’ultimo minuto di recupero a causa di un rigore. La formazione di Birindelli in Lombardia ha giocato una gara praticamente perfetta sapendo soffrire ma creando molto specie nel primo tempo. Svanisce così il sogno amiatino di proseguire il cammino negli spareggi per la B, ma resta la stagione formidabile disputata da Simeoni e compagni, la migliore della storia del club. La gara di Lecco è stata nel segno degli ospiti già dalle prime battute. Al 6’ Tirelli costringe Furlan a un miracolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lecco-Pianese 1-1: nei play off per la B, amiatini beffati da un rigore al 95' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bra-Pianese 1-1: amiatini beffati nel recuperoSestri Levante (Genova), 1 marzo 2026 – La Pianese contro il Bra vede sfumare la vittoria nei secondi finali. Leggi anche: Il Gubbio affronta la Pianese. Obiettivo: un posto nei play-off Temi più discussi: Play-off Serie C | Il Lecco resiste gran parte del match in dieci: con la Pianese è un pareggio; VIDEO. Pianese-Lecco 1-1: gol e highlights Playoff; Pianese - Lecco (1-1) Serie C 2025; FOTO | Duca lascia il Lecco in dieci per 75 minuti, con la Pianese è un pari utile. Playoff Serie C, stasera il ritorno del 1T della Fase Nazionale: 20:00 Ravenna - Cittadella (253) 20:00 Lecco - Pianese (254) 20:45 Renate - Casarano (255) 20:45 Salernitana - Casertana (Uno e 251) 21:00 Potenza - Campobasso (252) x.com Lecco-Pianese 1-1: nei play off per la B, amiatini beffati da un rigore al 95'In Lombardia la formazione di Birindelli gioca una grande gara, crea molto e passa con Ianesi. Nel recupero un rigore di Sipos elimina i bianconeri ... lanazione.it DIRETTA | Lecco Pianese (risultato finale 1-1): Sipos fa una magia ! (13 maggio 2026)Diretta Lecco Pianese streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Rigamonti Ceppi per il ritorno degli ottavi di finale di Serie C, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net