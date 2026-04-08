Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia quali sono i progetti finanziati dalla Regione

In Puglia, sono stati assegnati 11 milioni di euro per sostenere progetti di riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In totale, la regione ha finanziato 13 iniziative diverse attraverso l’Avviso “Puglia Beni Comuni”, una misura promossa per incentivare il recupero e l’utilizzo sociale di questi beni. I progetti coinvolgono varie località della regione e sono stati approvati nell’ambito di questa strategia regionale.

Sono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, la misura regionale che promuove il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dalla creazione di servizi socio-educativi agli interventi per il supporto alla genitorialità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Libera e il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia"Diamo Linfa al Bene": anche a San Giovanni raccolta firme per il riuso sociale dei beni confiscati alle mafie. Beni confiscati alla mafia: in provincia di Lecce quattro dei 13 progetti finanziatiLECCE - La provincia di Lecce è quella che ha ottenuto il maggior numero di interventi finanziati nel programma regionale sul riuso dei beni... Temi più discussi: Bando sale da spettacolo, i fondi della Lombardia salgono a 11 milioni; Revolut, multa Antitrust da oltre 11 milioni: costi nascosti, conti bloccati e Iban nel mirino; Revolut, multa da oltre 11 milioni dall’antitrust per pratiche commerciali scorrette; L'Antitrust sanziona Revolut per 11 milioni di euro. Napoli, svolta per l'ex hotel Tiberio dopo anni di abbandono: lavori per undici milioniSvolta per l'ex hotel Tiberio di Gianturco, nella zona orientale di Napoli. Dopo anni di attesa e abbandono, episodi occupazione e saccheggio, ... msn.com Maltempo Abruzzo: arrivano cinque milioni per i danni neveMaltempo, in Abruzzo arrivano cinque milioni per i danni provocati dalla neve. Sbloccati 11 cantieri strategici in tre province ... rete8.it Più di undici milioni di euro di sanzioni e un richiamo netto sulle modalità con cui vengono proposti servizi finanziari sempre più diffusi tra i risparmiatori italiani. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene su Revolut, una delle principali piatta - facebook.com facebook Evasione fiscale a Barletta, sequestrati beni per 11 milioni di euro. Tre gli indagati in un'inchiesta della guardia di finanza #ANSA x.com