Maxi sequestro da 2 milioni al clan dei Casalesi | colpiti imprenditori società e beni

Nella provincia di Caserta, sono stati eseguiti due sequestri di beni per un valore superiore ai 2 milioni di euro, su ordine della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’operazione è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e ha coinvolto aziende, beni e imprenditori ritenuti collegati al clan dei Casalesi. Questo intervento si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

Nuovo duro colpo alla criminalità organizzata nel casertano. La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto due provvedimenti di sequestro eseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro. Nel mirino beni e attività riconducibili a due uomini ritenuti vicini al clan dei Casalesi. Nel dettaglio, i provvedimenti hanno riguardato: 4 società, 5 beni immobili, 2 autovetture e 24 rapporti finanziari. Le misure nascono da tre proposte di prevenzione – patrimoniali e personali – avanzate dalla Procura della Repubblica di Napoli e dal Direttore della DIA nei confronti di soggetti considerati di elevato spessore criminale e storicamente legati al clan.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi sequestro da 2 milioni al clan dei Casalesi: colpiti imprenditori, società e beni Clan dei Casalesi - Zagaria sotto assedio a Caserta, 23 arresti e maxi sequestro di beni per 40 milioniÈ di 23 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, attivo nella... Leggi anche: Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan Casalesi