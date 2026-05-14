A Lecce, i call center sono al centro di una discussione riguardo alle condizioni di lavoro. Molti operatori sono assunti con contratti Co.Co.Co., spesso con salari molto bassi e senza garanzie di stabilità. Le aziende multinazionali che gestiscono queste strutture adottano diverse modalità di organizzazione del personale, mentre i lavoratori riferiscono di regole stringenti e di un ambiente in cui le ore e le performance sono monitorate continuamente.

? Domande chiave Come fanno le multinazionali a gestire migliaia di contratti Co.Co.Co.?. Quali sono le regole rigide imposte ai lavoratori nei cubicoli?. Perché i supervisori applicano metodi simili a quelli dei caporali?. Chi deve intervenire per fermare lo sfruttamento nel mercato salentino?.? In Breve Stipendi medi intorno agli otto euro l'ora lordi per i contratti collettivi.. Contratti Co.Co.Co. senza tutele per malattia e ferie con rinnovi mensili.. Obiettivi di vendita mensili che portano a compensi sotto i mille euro.. Luca lavorava 20 ore settimanali con straordinari che superavano le 40 ore.. A Lecce, tra gli uffici di colossi come Konecta, Transcom e Concentrix, migliaia di lavoratori affrontano una realtà fatta di stipendi minimi e turni che logorano la vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, il lato oscuro dei call center: tra stipendi minimi e precarietà

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