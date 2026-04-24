L’USB Cosenza ha segnalato ritardi nei pagamenti da parte della società CSF nei confronti dei dipendenti presso l’Università della Calabria a Rende. I lavoratori interessati manifestano preoccupazioni riguardo alla mancata ricezione degli stipendi, mentre le parti coinvolte non hanno ancora fornito comunicazioni ufficiali sulla situazione. La questione si inserisce in un quadro di problemi più ampi di precarietà e ritardi nelle retribuzioni.

? Cosa sapere USB Cosenza denuncia ritardi pagamenti società CSF presso l'Università della Calabria a Rende.. Lavoratori con contratti part-time ventennali chiedono un tavolo di confronto al Rettore Leone.. A Rende, l’USB Cosenza ha lanciato un allarme senza precedenti per i lavoratori dell’Università della Calabria, denunciando stipendi non corrisposti integralmente e una precarietà che si trascina da oltre due decenni tra le mura del campus. La tensione che si sta accumulando nell’ateneo di Rende mette in luce una frattura profonda tra la facciata di innovazione accademica e la realtà quotidiana di chi garantisce i servizi essenziali. Al...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unical, crisi stipendi e precarietà: l’allarme dei lavoratori

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