Italian Brainrot: cos’è il fenomeno dei video lampo e perché può diventare un rischio per bambini e adolescenti? Ce lo siamo chiesti, imbattendoci in contenuti senza senso, sulle principali piattaforme social. Forse, alcune di voi, ne avranno già sentito parlare, ma in questo articolo abbiamo voluto capire bene cosa c0sa c'è dietro e perché non si tratta di un intrattenimento privo di rischi. Se avete un figlio tra le elementari e le medie, probabilmente conoscete già la scena: smartphone in mano, volume alto, risate improvvise, poi silenzio concentrato e ancora uno swipe, e un altro, e un altro ancora. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Italian Brainrot: il lato oscuro dei micro-video per bambini e ragazzi

Il lato “oscuro” dei profumi gourmandAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Leggi anche: Il lato oscuro dei Testimoni di Geova

Estos son los italian brainrot más raros del mundo #italianbrainrot #brainrot #robaunbrairont

Italian Brainrot: quando i meme generati dall’IA friggono il cervelloIl trend Italian Brainrot è molto più di un meme: è l’emblema di come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’umorismo online. In questo articolo esploriamo origini, caratteristiche, impatto ... news.fidelityhouse.eu

Gli Italian Brainrot invadono Fortnite? La skin di Tung Tung Tung Sahur sarebbe in arrivoSecondo i rumor, tra le prossime skin in uscita nel negozio di Fortnite ci sarebbe anche uno dei più famosi Italian Brainrot. everyeye.it