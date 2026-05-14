In Francia, le attrici protagoniste di film recenti sono state riconosciute per la loro capacità di interpretare ruoli femminili di rilievo, dimostrando naturalezza, sensibilità e presenza scenica. La selezione delle attrici francesi si concentra su ruoli che permettono loro di mostrare talento e professionalità, offrendo loro occasioni di interpretazione importanti. Rispetto all’Italia, il panorama cinematografico francese si distingue per una maggiore varietà di ruoli di rilievo dedicati alle attrici.

Lo sguardo. La naturalezza, la sensibilità, la presenza scenica. Ma soprattutto la disponibilità di grandi ruoli dove esibire talento e professionalità. Per questo le attrici francesi sono oltre, e purtroppo la partita con l’universo nostrano è persa sulla carta. Si badi bene: qui non si parla di incapacità o impreparazione delle magnifiche interpreti italiane, bensì sulla capacità del cinema francese di scrivere opere con protagoniste femminili sia in maggior quantità che qualità. Di conseguenza di valorizzare le performer transalpine in termini di identità, visibilità e successo. La 79ma edizione del Festival di Cannes in corso ne è esempio lampante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Léa Drucker e le altre. Attrici e ruoli femminili importanti, la Francia batte l’Italia

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