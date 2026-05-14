Gabrielle è una chirurga brillante, una donna che sembra avere il controllo su ogni aspetto della propria vita. Gestisce un reparto ospedaliero complicato, affronta problemi familiari, convive con una relazione ormai logorata e si prende cura di una madre malata. Tutto questo mentre continua a muoversi senza fermarsi mai, quasi travolta dalla propria stessa esistenza. Charline Bourgeois-Tacquet costruisce il personaggio attraverso dialoghi continui, telefonate, corse tra ospedali, case e conferenze. Il film restituisce molto bene quella sensazione di stanchezza emotiva tipica di chi ha passato una vita a mettere il lavoro davanti a tutto il resto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - A Woman’s Life, la recensione: Léa Drucker illumina un dramma elegante ma troppo superficiale

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