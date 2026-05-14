Le Voci di Clara | Ritratto Musicale a Roma
Cosa: Lo spettacolo Le voci di Clara, un intenso viaggio teatrale e musicale dedicato alla vita e alle opere della celebre compositrice Clara Wieck Schumann.. Dove e Quando: Domenica 24 maggio alle ore 19:00, all’interno della suggestiva Sala dei Lecci presso il Bioparco di Roma.. Perché: Per immergersi nel Romanticismo europeo attraverso un ritratto umano e artistico di straordinaria intensità, dove tre talentuose interpreti danno voce alla complessità di una figura femminile modernissima.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento di grande spessore che promette di affascinare gli amanti della musica classica e del teatro.🔗 Leggi su Ezrome.it
Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro
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Temi più discussi: La figlia di Clara Usón, incontro al Libraccio Firenze Dalmazia; Lo Schiaccianoci; Clara, una storia drammatica di vite perdute e di diritti violati; L’innocenza di Clara e l’immoralità della Storia.
??TRA CIELO E TERRA Il 25 aprile, nella magia senza tempo della Basilica di San Lucchese, la musica diventa un ponte: tra voci e silenzi, tra radici e orizzonti, tra cielo e terra. Due cori — Clara Harmonia e il coro maschile sloveno Dornberški Fantje — facebook
Clara ironizza sulle voci di un flirt con Fedez: A Federico piacciono tanto le mie amicheNella nuova puntata di Pulp Podcast, pubblicata su YouTube lunedì 16 aprile, Fedez e Clara tornano a commentare insieme a Mr Marra i gossip di cui sono protagonisti da qualche settimana. I due sono ... fanpage.it
Clara e Fedez, l'ironia sulle voci di un flirt: «A Federico piacciono tanto le mie amiche»Clara e Fedez stanno insieme? È questa la domanda che i fan della coppia e i più curiosi si stanno facendo con insistenza. Sin dall'uscita del loro singolo estivo Scelte Stupide i due artisti sono ... corriereadriatico.it