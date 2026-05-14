Cosa: Lo spettacolo Le voci di Clara, un intenso viaggio teatrale e musicale dedicato alla vita e alle opere della celebre compositrice Clara Wieck Schumann.. Dove e Quando: Domenica 24 maggio alle ore 19:00, all’interno della suggestiva Sala dei Lecci presso il Bioparco di Roma.. Perché: Per immergersi nel Romanticismo europeo attraverso un ritratto umano e artistico di straordinaria intensità, dove tre talentuose interpreti danno voce alla complessità di una figura femminile modernissima.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento di grande spessore che promette di affascinare gli amanti della musica classica e del teatro.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le Voci di Clara: Ritratto Musicale a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Un dramma sociale molto francese con le angosce da thriller psicologico e un ritratto intimo che registra la nascita di un’amicizia accanto al racconto della traiettoria musicale di un'artista

Leggi anche: Le ‘voci’ dei professionisti di Terni al Festival di Sanremo: “Esperienza che lascia il segno con tutta la filiera musicale italiana”

Temi più discussi: La figlia di Clara Usón, incontro al Libraccio Firenze Dalmazia; Lo Schiaccianoci; Clara, una storia drammatica di vite perdute e di diritti violati; L’innocenza di Clara e l’immoralità della Storia.

Clara ironizza sulle voci di un flirt con Fedez: A Federico piacciono tanto le mie amicheNella nuova puntata di Pulp Podcast, pubblicata su YouTube lunedì 16 aprile, Fedez e Clara tornano a commentare insieme a Mr Marra i gossip di cui sono protagonisti da qualche settimana. I due sono ... fanpage.it

Clara e Fedez, l'ironia sulle voci di un flirt: «A Federico piacciono tanto le mie amiche»Clara e Fedez stanno insieme? È questa la domanda che i fan della coppia e i più curiosi si stanno facendo con insistenza. Sin dall'uscita del loro singolo estivo Scelte Stupide i due artisti sono ... corriereadriatico.it