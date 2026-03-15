Un film francese che mescola elementi di dramma sociale e thriller psicologico racconta la storia di una casa abitata da quattro generazioni di donne. La narrazione si concentra sulla nascita di un’amicizia e sulla traiettoria musicale di un’artista, offrendo un ritratto intimo e coinvolgente. La regia è affidata ad Akihiro Hata e tra gli interpreti ci sono Damien Bonnard, Samir Guesmi e Mouna Soualem.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un dramma sociale molto francese con le angosce da thriller psicologico e un ritratto intimo che registra la nascita di un’amicizia accanto al racconto della traiettoria musicale di un'artista Vincent lavora a Grandciel, quartiere eco-sostenibile e modernissimo che sta nascendo al confine di una grande città. Operaio interinale, spera nella conferma per migliorare la sua condizione e metter su famiglia. Akihiro Hata, giapponese residente a Parigi, mixa con una certa abilità atmosfere da dramma sociale molto francesi alle angosce da thriller psicologico (di cui è maestro il compatriota Kiyoshi Kurosawa). 🔗 Leggi su Iodonna.it

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