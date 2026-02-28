Le ‘voci’ dei professionisti di Terni al Festival di Sanremo | Esperienza che lascia il segno con tutta la filiera musicale italiana

Al Festival di Sanremo, ora alle fasi finali, sono presenti anche alcuni professionisti e colleghi provenienti da Terni. Si tratta di figure del settore musicale italiano che partecipano alla manifestazione, contribuendo con la loro esperienza alla grande vetrina del festival. La loro presenza rappresenta un momento importante per la città e per la filiera musicale nazionale.

Dal debutto di Michele Rossi alla trentaduesima partecipazione di Mauro Pacelli. Le emozioni di chi vive ogni giorno la rassegna più seguita dagli italiani Il settantaseiesimo Festival di Sanremo è ormai giunto alle fasi conclusive, quanto decisive. Alla kermesse più importante e seguita della canzone italiana partecipano anche alcuni professionisti e colleghi di Terni. Si tratta di Emanuele Bellicci, Alessandro Cavalieri, Mauro Pacelli, Nicolò Amici e Valentina Ficola. Una settimana connotata da interviste, riprese, servizi e dalla possibilità, naturalmente, di vivere appieno la manifestazione sanremese. Alla redazione di www.ternitoday.it abbiamo raccolto le loro impressioni.