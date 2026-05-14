Le vittime innocenti | la storia di Nicholas Green

La storia di Nicholas Green è diventata un esempio di vittima innocente, mentre le vittime delle organizzazioni mafiose spesso vengono ricordate nelle cronache per i loro episodi tragici. In molte città italiane si sono verificati casi di persone coinvolte in episodi di criminalità organizzata, spesso senza aver avuto alcun legame diretto con attività illecite. Questi episodi hanno portato a numerosi processi giudiziari e a condanne di vario livello.

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Le vittime innocenti delle mafie: un argomento apparentemente così lontano dalla nostra vita e dalla nostra città. Per avvicinarlo a noi abbiamo provato a raccontare le storie di due bambini. Due bambini che venivano da lontano. La prima storia è quella di Nicholas Green, che venne ucciso a sette anni lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Era il 1994 e la famiglia Green, partita dagli Stati Uniti per una vacanza in Italia, viaggiava verso la Sicilia. Due rapinatori confusero l’auto dei Green con quella di un gioielliere. Da questo equivoco iniziò un inseguimento. I rapinatori esplosero dei colpi. Nicholas occupava il sedile posteriore dell’auto, sua sorella minore dormiva nel sedile a fianco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le vittime innocenti: la storia di Nicholas Green ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torrenova: 382 mila euro per la scuola Nicholas GreenL’inaugurazione della scuola elementare Nicholas Green a Torrenova segna un momento di svolta per la comunità locale, resa possibile da un... Torna a Torino la Giornata per le vittime innocenti delle mafie: un appuntamento che ci riguardaOggi, 21 marzo, a Torino si svolge la XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,... Si parla di: Il grande coraggio di don Ciotti. Il prete ucciso dalla Mafia. Leone XIV: preghiamo per le vittime innocenti delle guerrePreghiamo per i malati, i poveri e le vittime innocenti delle guerre, affinché il Cristo, con la sua Resurrezione, conceda a tutti la pace e la consolazione. E’ l’appello di Leone XIV, durante i ... agensir.it Il Papa, preghiamo per le vittime innocenti delle guerreAvvicinandosi la festa della Pasqua, preghiamo per i malati, i poveri e le vittime innocenti delle guerre, affinché il Cristo, con la sua Resurrezione, conceda a tutti la pace e la consolazione. Lo ... ansa.it