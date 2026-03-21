Torna a Torino la Giornata per le vittime innocenti delle mafie | un appuntamento che ci riguarda

A Torino si tiene oggi la XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno dedicata alle vittime innocenti delle mafie. L’evento è organizzato da Libera con il supporto di diverse associazioni e enti locali, tra cui Avviso Pubblico. La giornata coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in varie località della città. Questa ricorrenza si ripete ogni anno il 21 marzo.

Oggi, 21 marzo, a Torino si svolge la XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera insieme ad una vasta rete di associazioni, a cominciare da Avviso Pubblico, e di Enti locali. La manifestazione nazionale torna a Torino esattamente venti anni dopo i l 21 marzo 2006. Un appuntamento che ci riguarda visto che la storia del movimento anti mafia in Italia è intrecciata in maniera profonda ed indissolubile con le nostre battaglie per la libertà e la giustizia sociale. Perché la storia del movimento anti mafia è storia di liberazione del lavoro dal giogo dello sfruttamento, perché è storia di liberazione della donna dalla violenza di contesti famigliari oppressivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna a Torino la Giornata per le vittime innocenti delle mafie: un appuntamento che ci riguarda Articoli correlati Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie Approfondimenti e contenuti su Torna a Torino la Giornata per le... Temi più discussi: Torna a Torino Giornate FAI di Primavera; The sound of surprise: il Torino Jazz Festival torna ad aprile; I bassotti invadono Torino, quando torna la Sausage Walk; Torna Voices, quest’anno per tutto il weekend. Torna Voices, quest’anno per tutto il weekendPer la prima volta le giornate dal vivo dedicate ai podcast del Post saranno due: sabato 11 e domenica 12 aprile, sempre alle OGR Torino ... ilpost.it Torna Polliune, il festival diffuso dedicato agli Under 35Da lunedì 16 marzo fino a domenica 22 torna a Torino Polline Fest, la rassegna che porta in tanti spazi cittadini (soprattutto all’aperto), spettacoli teatrali, performance di strada, concerti, labora ... torino.repubblica.it Torna il Latino alle Medie: con insegnanti qualificati e orientato allo studio delle radici linguistiche. I suggerimenti del Ministero. https://www.orizzontescuola.it/torna-il-latino-alle-medie-non-deve-essere-un-insegnamento-classico-e-con-insegnanti-qualificati-i-s facebook #ParmaCremonese, i convocati di #Giampaolo: torna #Vardy x.com