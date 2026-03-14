Torrenova | 382 mila euro per la scuola Nicholas Green

A Torrenova è stata inaugurata la scuola elementare Nicholas Green, realizzata grazie a un investimento regionale di 382 mila euro. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri della comunità, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La struttura scolastica si trova in una zona centrale della città e si rivolge agli studenti delle elementari. La nuova scuola rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

L’inaugurazione della scuola elementare Nicholas Green a Torrenova segna un momento di svolta per la comunità locale, resa possibile da un investimento regionale di 382 mila euro. Grazie ai fondi stanziati nella legge di bilancio del 2024, l’istituto ha subito una profonda riqualificazione che trasforma lo spazio educativo in un ambiente moderno e funzionale. La cerimonia ha la presenza dell’assessore regionale Mimmo Turano, insieme al sindaco Salvatore Castrovinci e alla dirigente scolastica Antonina Gaglio, confermando l’impegno istituzionale verso le infrastrutture didattiche. Questo intervento non rappresenta solo una manutenzione ordinaria, ma un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni di apprendimento per i piccoli studenti della provincia messinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torrenova: 382 mila euro per la scuola Nicholas Green Articoli correlati Leggi anche: L'ex scuola Nicholas Green nel più assoluto degrado, insorse il terzo Quartiere: "Solo 8 anni di annunci" Scuola e precariato, condanna da 13 mila euro per il Ministero: la vittoria della Cisl Scuola AbruzzoSecondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.