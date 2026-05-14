Le tifose virali allo stadio non esistono davvero | il dettaglio che inganna milioni di persone
Una foto diffusa online mostra una donna seduta sugli spalti di uno stadio durante una partita di baseball, con uno sguardo rivolto verso il campo. La donna appare molto bella e il suo volto è molto visibile nella foto. Tuttavia, fonti ufficiali hanno precisato che questa immagine è stata manipolata digitalmente e non rappresenta una tifosa reale presente allo stadio. La diffusione di questa immagine ha creato confusione tra gli utenti sui social media.
Una donna bellissima seduta sugli spalti di uno stadio, lo sguardo rivolto verso il campo durante una partita di baseball. Un’immagine apparentemente normale, di quelle che ogni tanto diventano virali sui social senza un vero motivo, accumulando oltre 14,9 milioni di visualizzazioni su X e catturando l’attenzione di milioni di utenti in pochi giorni. Il motivo? Quella tifosa perfetta non esisteva davvero. Era stata generata dall’intelligenza artificiale. La scoperta ha dato vita a un nuovo trend online, quello delle cosiddette “ tifose sugli spalti ”, immagini e video di donne estremamente realistiche inserite in contesti sportivi credibil i, capaci di sembrare autentiche al primo sguardo.🔗 Leggi su Screenworld.it
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