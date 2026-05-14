Le tifose virali allo stadio non esistono davvero | il dettaglio che inganna milioni di persone

Una foto diffusa online mostra una donna seduta sugli spalti di uno stadio durante una partita di baseball, con uno sguardo rivolto verso il campo. La donna appare molto bella e il suo volto è molto visibile nella foto. Tuttavia, fonti ufficiali hanno precisato che questa immagine è stata manipolata digitalmente e non rappresenta una tifosa reale presente allo stadio. La diffusione di questa immagine ha creato confusione tra gli utenti sui social media.

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