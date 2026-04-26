Durante una serata di gala ufficiale, si è verificato un episodio che ha provocato scompiglio tra gli ospiti e le forze di sicurezza. In breve tempo, la situazione è degenerata in panico e fuga di persone, mentre le autorità hanno aumentato i controlli. Sono stati condivisi sui social media diversi video e foto che mostrano il momento e i dettagli dell’intervento. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

Una serata di gala istituzionale si è trasformata in pochi istanti in un episodio di panico e disordine, con ospiti in fuga e sicurezza in massima allerta. La musica della cena è stata sostituita dal rumore secco dell’emergenza. Tra i presenti si è diffusa rapidamente la sensazione di una situazione fuori controllo, mentre la protezione del presidente veniva immediatamente rafforzata e gli ambienti messi in sicurezza. WILD: Oz Pearlman the ‘Mentalist’ was performing a trick on Donald Trump when the shots rang out @OzTheMentalist pic.twitter.com45H3rh6UM3 — College Transfer Portal (@CollegeFBPortal) April 26, 2026 L’episodio è avvenuto a Washington D.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Guardate bene lì”. Attentato a Trump, il dettaglio che scatena i social: “Cos’è successo davvero”

Alessandro Salluti Finto l’attentato a Trump Sarà, però ci sono due morti veri.

Notizie correlate

“Guardate lì”. Visita reale da Trump e Melania e il dettaglio non sfugge ai più attenti: è imbarazzo totaleLa visita americana di Willem-Alexander e Máxima dei Paesi Bassi era partita già sotto una luce complicata, tra tensioni diplomatiche, osservazioni...

Chanel Totti presa di mira dagli haters: il dettaglio del video che divide i social e scatena l’odioUn semplice video pubblicato sui social si è trasformato in un caso di forte esposizione mediatica e critiche pesanti.