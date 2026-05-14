Le super sfide tra le Superiori

Sono state pubblicate le nuove partite del torneo tra le scuole superiori di Prato. Le gare sono molto attese dagli studenti e si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse istituzioni della città. Il calendario è stato diffuso di recente e prevede incontri in vari giorni, con partite che attraggono numerosi spettatori tra studenti, insegnanti e famiglie. Le sfide rappresentano un momento importante per le scuole coinvolte.

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Ecco le nuove partite del calendario del torneo, molto sentito, tra gli istituti superiori pratesi, "School Cup": si ricomincia con Copernico-Rodari Cicognini San Niccolò alle 19:30, per chiudere con Marconi – Dagomari alle 21:30, mentre domenica prossima sarà la volta di Gramsci Keynes contro Livi Brunelleschi (19:45) e Buzzi – Datini (21:30). Il prossimo 22 maggio si sfideranno invece Datini – Rodari Cicognini San Niccolò alle 19:30 e Gramsci Keynes – Marconi alle 21:30, per chiudere la prima fase il 24 maggio successivo con Livi Brunelleschi – Dagomari (19:30) e Buzzi – Copernico (21:30). Ed a quel punto, arriverà il momento di guardare oltre e pensare alla seconda fase: il cammino è iniziato e sta per entrare nel vivo a tutti gli effetti, con i calciatori-studenti si daranno battaglia sino all’ultimo per sollevare al cielo il trofeo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le super sfide tra le Superiori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My Perfect Lineup #baseball #baseballcards Notizie correlate Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... Isla de Margarita: tra le bellezze caraibiche e le sfide di un turismo in evoluzionePorlamar, Isla de Margarita – L’isola caraibica di Margarita continua a rappresentare uno dei poli turistici più importanti del Venezuela, attirando... Si parla di: Basket studentesco: il Veneto fa scuola, tra Serie A e Nba; TgAmbiente 12 maggio: super El Niño e crisi idrica. Le super sfide tra le SuperioriEcco le nuove partite del calendario del torneo, molto sentito, tra gli istituti superiori pratesi, School Cup: ... lanazione.it