Isla de Margarita | tra le bellezze caraibiche e le sfide di un turismo in evoluzione

L’isola di Margarita, situata nel Mar dei Caraibi, rimane una delle mete turistiche più visitate del Venezuela, grazie alle sue spiagge di sabbia bianca e alle acque limpide. A Porlamar, uno dei principali centri dell’isola, si registrano frequenti arrivi di turisti internazionali. Negli ultimi anni, il settore turistico locale ha affrontato diverse sfide legate alla crescita e alle condizioni economiche del paese.

Porlamar, Isla de Margarita – L’isola caraibica di Margarita continua a rappresentare uno dei poli turistici più importanti del Venezuela, attirando viaggiatori da tutto il mondo per le sue spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e i paesaggi mozzafiato. Negli ultimi anni, l’isola ha visto un significativo incremento dei visitatori internazionali, in particolare dai mercati dell’Europa dell’Est e dalla Russia, a testimonianza della sua crescente attrattiva come destinazione caraibica accessibile. Nonostante le bellezze naturali rimangano intatte, il quadro economico e infrastrutturale dell’isola presenta contraddizioni che non passano inosservate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Isla de Margarita: tra le bellezze caraibiche e le sfide di un turismo in evoluzione Articoli correlati Prime tesi di laurea a palazzo de’ Mayo: l'emozione della proclamazione tra le bellezze del centro storicoGiovedì 26 marzo l’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” ha ospitato le prime tesi di laurea a Palazzo de’ Mayo. Le sfide per il futuro. Tra food, accoglienza turismo professionaledi Andrea Falaschi Carrara torna protagonista e centro di riferimento per il food, l’accoglienza e il turismo professionale.