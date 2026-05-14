Gli amici dello Spezia si sono fatti sentire dopo le recenti difficoltà della squadra, esprimendo vicinanza ai tifosi e alla società. Tra loro, Alberto Boggio, ex giocatore noto per aver fatto parte della squadra nel 1986, ha commentato la situazione affermando di sentirsi tradito dai giocatori e dalla società. Le retrocessioni sono state descritte come momenti dolorosi, che generano discussioni, responsabilità e incertezze sul futuro.

Gli amici dello Spezia, nell’ora del dolore esprimono vicinanza e affetto ai colori bianchi. È il caso del popolare ex aquilotto Alberto Boggio, uno degli eroi del 1986: "Le amare retrocessioni fanno male, portano sempre a discussioni, responsabilità, tristi bilanci, paura del futuro. La Serie C poi è un campionato che non ci appartiene più da anni e ci spaventa, tutti noi tifosi ci sentiamo traditi dai giocatori e dalla società. Voglio, però, ricordare ai nostri indomabili supporter che l’amore non retrocede, la categoria cambia, ma i colori restano addosso. Il vero tifoso si misura adesso, chi ci sarà nella polvere poi gioirà nella festa. Spesso dalla Serie C si rinasce più forti, è un’occasione per ricostruire nel segno dell’umiltà, puntando sui giovani e con bilanci più puliti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le reazioni degli ’amici’ illustri. Boggio: "Ci sentiamo traditi dai giocatori e dalla società»

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