Spesso le case sono piene di oggetti, ma molte persone sperimentano comunque sentimenti di solitudine. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’OCSE, la sensazione di isolamento non dipende dal numero di relazioni, ma dalla qualità di queste. È possibile sentirsi soli anche in mezzo a molte persone, così come si può vivere da soli senza percepire questa condizione. La questione riguarda quindi più le dinamiche delle relazioni che il numero di persone presenti.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’OCSE, la solitudine non dipende tanto dal numero di relazioni quanto dalla loro qualità: si può essere soli in mezzo agli altri, così come si può vivere da soli senza sentirsi tali. Eppure qualcosa negli ultimi decenni ha acuito questo paradosso, e non si tratta solo di ritmi di lavoro frenetici o ore passate davanti agli schermi. La semantica abitativa del moderno è quella della differenziazione funzionale: lo spazio si parcellizza per accogliere relazioni altrettanto frammentate, e con questo si rafforzano i processi di disintegrazione sociale dei legami residenziali. Il problema, in altre parole, è anche nei muri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Abbiamo case piene di oggetti, ma a volte ci sentiamo soli: è colpa degli appartamenti?

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