Conferenza stampa Pisacane | Ci siamo resi conto della prestazione non all’altezza Sentiamo fiducia verso di noi dai tifosi
Oggi il tecnico del Cagliari ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli di Antonio Conte all’Unipol Domus. Durante l’incontro, ha ammesso che la squadra si è resa conto di aver fornito una prestazione non all’altezza delle aspettative. Ha inoltre espresso fiducia nel supporto dei tifosi e ha parlato delle aspettative per la prossima sfida.
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