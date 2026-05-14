Le previsioni per il weekend a Milano | prosegue una fase di forte instabiità

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il weekend a Milano si prevede un tempo caratterizzato da forte instabilità. Una saccatura con aria artica e un vortice di bassa pressione sul Baltico determinano condizioni meteorologiche variabili sull’Italia centro-settentrionale. Le previsioni indicano giornate con pioggia e nuvole frequenti, mentre i venti si rinforzano. La situazione atmosferica resta complessa e soggetta a cambiamenti nel corso dei prossimi giorni.

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Una profonda saccatura ricolma di aria artica organizzata attorno a un vortice di bassa pressione sul Baltico rinnova diffuse condizioni di instabilità sull’Europa centro settentrionale e parte d’Italia. Questa situazione è destinata ad acuirsi nei prossimi giorni perché le correnti fredde che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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