Meteo le previsioni per il weekend | cosa succede dopo il vento forte

Negli ultimi tre giorni, le condizioni meteorologiche hanno portato venti intensi a Genova, causando numerosi interventi di vigili del fuoco e forze di polizia locale. Le autorità hanno risposto a diverse richieste di aiuto legate alle conseguenze del vento, che ha creato disagi in varie zone della città. Le previsioni per il weekend indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Sono state tre giornate molto difficili quelle che ci lasciamo alle spalle, segnate da centinaia di interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per il vento forte che ha soffiato ininterrottamente su Genova. Le raffiche, che in alcune zone hanno superato i 130 kmh, hanno provocato diversi danni: alberi crollati, impalcature pericolanti, tegole cadute dai tetti e voli dirottati verso altri aeroporti. Nel pomeriggio di venerdì il vento si è progressivamente attenuato, ma cosa ci aspetta per il weekend alle porte? Ecco le previsioni di 3bMeteo per Genova e la Liguria. A Genova i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e non sono previste piogge nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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