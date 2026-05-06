Tra anticiclone e forte instabilità | le previsioni per il weekend a Como

Tra giovedì e venerdì, un'area depressionaria che ha portato maltempo negli ultimi giorni si estenderà al Nord Africa, con nubi che si sposteranno verso il Sud, portando piogge più diffuse in quella zona. Nel frattempo, al Nord si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un anticiclone che si farà sentire. Le previsioni indicano un weekend caratterizzato da una forte instabilità al Sud e un generale miglioramento al Nord.

Tra giovedì e venerdì l'area depressionaria che sta causando il maltempo di questi giorni si estenderà al nord Africa da cui risaliranno corpi nuvolosi capaci di portare delle piogge più estese anche al Sud mentre la situazione tenderà a migliorare al Nord. Tuttavia la circolazione dinamica e.🔗 Leggi su Quicomo.it

Europe & Russia & Caucasus region weather report warning 13-22 January 2026

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