Oggi si disputano tre partite della 36ª giornata di Liga, tra cui il match tra il Real Madrid e l'Oviedo. Nel pomeriggio sono in programma due finali di coppa nazionale, una in Belgio e l'altra in Danimarca. La giornata si apre con queste sfide, che vedranno protagonisti club di diversi paesi europei. La programmazione include anche altre gare che completano il calendario della giornata.

Aspra lotta per non retrocedere in Liga che a due giornate dalla fine coinvolge squadre fino alla undicesima posizione di classifica. È il caso di Valencia – Rayo Vallecano, che si gioca alle 19.00 e che vede entrambe le squadre a un passo dalla salvezza matematica e quindi bisognose di punti importanti. Discorso un po’ diverso per Girona – Real Sociedad. Se gli ospiti sono salvi e possono provare ad ambire a qualcosa in più dell’attuale ottavo posto, i padroni di casa sono attualmente terzultimi con 39 punti, gli stessi di Espanyol, Levante, Maiorca ed Elche. La partita è in programma alle 20.00 a Gerona, città nel nord-est della Catalogna. Chiude la 36° giornata di Liga il ribollente Real Madrid di Arbeloa, che alle 21.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Real Madrid-Oviedo in Liga, in Belgio e in Danimarca le finali di coppa nazionale

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