Le partite di oggi | c' è Lazio-Sassuolo Poi Liga FA Cup e Serie C

Oggi si gioca Lazio-Sassuolo, ultima sfida della 28ª giornata di Serie A, mentre in altri campionati si disputano incontri di Liga, FA Cup e Serie C. La partita tra le due squadre si svolge allo stadio della capitale, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La giornata sportiva si completa con le partite di altri tornei nazionali e internazionali in programma.

In Serie A c'è Lazio-Sassuolo, alle 20.45, a chiudere la 28ª giornata. Posticipo del lunedì sera anche in Liga, dove si affrontano Espanyol e Oviedo. Programma ricco in Serie C, soprattutto nel girone B, con la sfida tra Ascoli e Ravenna, seconda e terza in classifica: ne può approfittare l'Arezzo capolista, che gioca a Campobasso. In Inghilterra c'è l'ultimo ottavo di FA Cup, in campo West Ham e Brentford. Le partite di oggi: Lazio-Sassuolo, ore 20.45 Le partite di oggi: Ascoli-Ravenna, ore 20.30Campobasso-Arezzo, ore 20.30Perugia-Pontedera, ore 20.30 Le partite di oggi: Atalanta U23-Audace Cerignola, ore 20.30Catania-Casertana, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

