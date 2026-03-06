Napoli-Torino poi Real Madrid Bayern Monaco e Psg | le partite di oggi

Oggi si gioca l’anticipo di Serie A tra Napoli e Torino, mentre in serata si disputano le partite di Liga, tra cui Real Madrid, Bayern Monaco e PSG. Il weekend sportivo si apre con queste sfide, che coinvolgono alcuni tra i club più noti a livello europeo. La giornata prevede incontri in diverse competizioni, con squadre di prima fascia pronte a scendere in campo.

Si riparte in quasi tutti i campionati europei con gli anticipi del venerdì. In Serie A tocca al Napoli, che ospiterà al Maradona il Torino con l'obiettivo di tenere a distanza le inseguitrici che puntano alla qualificazione in Champions. In serata scenderà in campo anche il Real Madrid, costretto a inseguire il Barcellona che si trova attualmente in testa alla Liga a +4 sui blancos. In Germania il Bayern Monaco riceve il Borussia Mönchengladbach e in Ligue 1 toccherà a Psg e Monaco. Le partite di oggi: Napoli-Torino, ore 20.45 Le partite di oggi: Celta Vigo-Real Madrid, ore 21 Le partite di oggi: Bayern Monaco-Borussia M'gladbach, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern di Monaco. Poi le super sfide Real Madrid-City e Psg-Chelsea | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .

Real Madrid-Marsiglia 2-1: gol e highlights | Champions League

Sal Da Vinci stasera canterà al Maradona prima di Napoli-Torino È stato invitato dal Napoli, allo stadio saranno quasi in cinquantamila per l'anticipo contro la squadra granata. https://www.ilnapolista.it/2026/03/sal-da-vinci-stasera-cantera-al-maradona-prima- - facebook.com facebook

: - @sscnapoli Stadio Diego Armando Maradona 20:45 #MondoToro #SFT #TorinoFC #Torino #Napoli x.com