Le pagelle Da Pozzo è dinamico Viola lampi di qualità Spini e Di Marco entrano e danno la svolta
Le valutazioni dei giocatori evidenziano alcune prestazioni significative: da Pozzo si distingue per la sua dinamicità, mentre Viola mostra lampi di qualità nel suo gioco. Spini e Di Marco sono entrati nel secondo tempo, contribuendo a cambiare l’andamento della partita. Per quanto riguarda il portiere, Poluzzi ottiene un 6: si distingue per la prontezza sulla conclusione di Rabbi, ma non riesce a intervenire sulla sfera di Vita, come accaduto in passato nel match al ‘Tombolato’.
Poluzzi 6. Come al ‘Tombolato’ in occasione del gol del raddoppio, è reattivo sulla conclusione di Rabbi, ma non su quella di Vita. Da Pozzo 7. Gran dinamismo e profondità sulla fascia destra. Arriva spesso sul fondo. Salva sulla linea lo conclusione di Rabbi che avrebbe portato il Cittadella sul 2-0. Dal 34’ st Solini, ng. Donati 6,5. Non è una serata da pantofole e tisana. C’è del lavoro, sia prima, sia dopo la rete che sblocca il risultato. Nella prima parte della ripresa ‘spinge’ parecchio. Esposito 5,5. Si alza la posta e anche il grado di attenzione. In occasione del gol di Vita, segue Rabbi e viene tagliato fuori. Bianconi 5,5. Un piccola indecisione prima dello svantaggio e una da matta blu nella ripresa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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