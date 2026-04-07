Le pagelle Perry che istinto Lampi di Porro

Nella partita analizzata, il portiere si è distinto per alcune difficoltà nelle uscite su rigiocata, mostrando qualche imprecisione, anche se non era questa la gara che richiedeva prestazioni eccezionali. La sua prestazione complessiva ha comunque rispettato le aspettative, senza grandi stravolgimenti. Le valutazioni sono state stilate considerando le azioni più rilevanti e le situazioni di gioco che si sono presentate nel corso dell’incontro.

TIZI-OUALOU 6: Non sempre precisissimo soprattutto nelle aperture su rigiocata, ma non era questa la partita in cui fare faville. Più utile stare concentrati e ridurre al minimo gli errori. DAVYSKIBA 7,5: Pensare cosa sarebbe stato, come giocatore e anche per Modena, il Davyskiba opposto non è utile a chi non vuole farsi del male. Quando gioca in posto due e il braccio può andare sciolto, con meno pressione, Vlad è sempre uno spettacolo per gli occhi. Colpi di classe, ben calibrati, anche la battuta torna a far male, così come il muro in lettura e in aiuto, due su due quando intuisce Baranowicz. E vabbè, andrà a Kazan così. PORRO 7: Un paio di errori di ingordigia all’interno di una prestazione positiva, con alcuni lampi della sua solita classe, come un mani fuori sul gomito di Feral o un paio di azioni difesa-attacco davvero notevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Perry, che istinto. Lampi di Porro Leggi anche: Le pagelle. Apoteosi Porro, Buchegger bombarda, Perry fa miracoli Leggi anche: Le pagelle. Esposito sfiora il gol. Da Pozzo incontenibile. Tenkorang, che lampi. Motti è in condizione Si parla di: Le pagelle. Perry, che istinto. Lampi di Porro. Le pagelle. Perry, che istinto. Lampi di PorroTIZI-OUALOU 6: Non sempre precisissimo soprattutto nelle aperture su rigiocata, ma non era questa la partita in cui fare ... sport.quotidiano.net Le pagelle. Apoteosi Porro, Buchegger bombarda, Perry fa miracoliTIZI-OUALOU 7 (att. 33% su 3, 1 ace, 3 b.s., 4 muri) – Parte male, come la squadra, e non è un caso: tante imprecisioni, anche qualche gesto di insofferenza da parte di Buchegger che non trova la ... ilrestodelcarlino.it