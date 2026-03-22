Le pagelle Esposito sfiora il gol Da Pozzo incontenibile Tenkorang che lampi Motti è in condizione

Nella giornata di calcio, Poluzzi ottiene un 6 per le sue parate, mentre Esposito sfiora il gol e Da Pozzo si distingue per la sua incidenza in campo. Tenkorang mostra lampi di qualità e Motti si conferma in buona forma. Le conclusioni del primo tempo di Poluzzi sono state perlopiù fuori dai pali o centrali, ma il portiere ha fornito sicurezza alla difesa.

Poluzzi 6. Le conclusioni del primo tempo sono centrali o fuori dai pali. Nel dubbio, dispensa grande sicurezza a tutto il reparto arretrato. Da Pozzo 6,5. Sbaglia qualcosa, ma quando parte per la tangenziale di destra, diventa difficile da contenere. Bianconi 6. È fra i volti nuovi dell’undici titolare. Partita di sostanza. Il tridente del Livorno non ammette cali di tensione, né amnesie. Esposito 6,5. Non solo con i proverbiali anticipi difensivi, ma si fa luce anche in attacco. Nel primo tempo conclude in area ospide tre volte consecutive nella stessa azione, ma senza troppa fortuna: l’ultima esce di un soffio. Solini 6. Peralta è un attaccante prevedibile, ma dotato di spunti ‘estrosi’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Esposito sfiora il gol. Da Pozzo incontenibile. Tenkorang, che lampi. Motti è in condizione Articoli correlati Leggi anche: LE PAGELLE. Nabian a segno. Manfredonia sfiora il gol del 3-3 Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: Palestra imprendibile (7), Maldini (4,5) non crea pericoli, Cataldi (6) sfiora il gol vittoriaLa Lazio non va oltre lo 0-0 nel match dell'Unipol Domus contro il Cagliari e non riesce a riscattare il ko con l'Atalanta. Tutto quello che riguarda Le pagelle Esposito sfiora il gol Da... Temi più discussi: Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5); Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festa; Sampdoria-Venezia 0-0, pagelle: difesa blindata con Palma granatiere, il generale è Esposito; Le pagelle. Esposito va forte: fa i cento. Fischnaller cerca pertugi. Le pagelle. Esposito sfiora il gol. Da Pozzo incontenibile. Tenkorang, che lampi. Motti è in condizionePoluzzi 6. Le conclusioni del primo tempo sono centrali o fuori dai pali. Nel dubbio, dispensa grande sicurezza a ... sport.quotidiano.net Carrarese-Sampdoria 2-0, le pagelle: Zanon imprendibile, Hasa decisivo. Esposito sbagliaRisultato finale: CARRARESE-SAMPDORIA 2-0 CARRARESE Bleve 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, bravo sul tiro di Pierini che è l’unico. tuttomercatoweb.com Nocera Inferiore (Sa)- Concerto Tony Esposito Piazza Del Corso A cura di Giulia D'alessandro facebook Sky - Le ultime di formazione: Calhanoglu e Carlos Augusto dal 1'. Esposito-Thuram in attacco x.com