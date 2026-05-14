Le opere di Su Liu Shiming tra gli scultori cinesi più influenti del XX secolo
Dal 9 maggio al 22 novembre 2026, a Palazzo Mora a Venezia, saranno esposte le opere di Su Liu Shiming, uno dei scultori cinesi più influenti del XX secolo. L'esposizione presenta le sue creazioni, che combinano la tradizione cinese con i principi del modernismo francese, in concomitanza con la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. La mostra intende mettere in luce il contributo dell'artista alla scultura del Novecento.
Le opere del pioniere della tradizione cinese e i principi del modernismo francese esposte dal 9 maggio al 22 novembre 2026, nelle sale di Palazzo Mora a Venezia, proprio in contemporanea con la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Una mostra bipersonale dal titolo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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