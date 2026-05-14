Le modifiche alla viabilità e i tracciati della corsa | torna in città nel weekend la Straverona
Verona accoglie la 43esima edizione della “Straverona”, la storica manifestazione podistica organizzata dall’Associazione Straverona Asd, che domenica 17 maggio 2026 tornerà ad animare il cuore della città con tre percorsi pensati per coinvolgere sportivi, appassionati e famiglie. L’evento.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Temi più discussi: 43a Straverona: provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage; Le modifiche alla viabilità e i tracciati della corsa: torna in città nel weekend la Straverona; Straverona di domenica 17 maggio: i percorsi e i divieti; 43ª Straverona 2026.
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