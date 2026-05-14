Le modifiche alla viabilità e i tracciati della corsa | torna in città nel weekend la Straverona

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Verona accoglie la 43esima edizione della “Straverona”, la storica manifestazione podistica organizzata dall’Associazione Straverona Asd, che domenica 17 maggio 2026 tornerà ad animare il cuore della città con tre percorsi pensati per coinvolgere sportivi, appassionati e famiglie. L’evento.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lavori alla rete elettrica e fognaria in varie zone della città: le modifiche alla viabilitàDal 24 febbraio e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento da parte di Acque dalle ore 8.

Lavori ed eventi, le modifiche alla viabilità in cittàNel mese di maggio sono previste diverse modifiche temporanee alla viabilità cittadina, per lavori ed eventi.

Temi più discussi: 43a Straverona: provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage; Le modifiche alla viabilità e i tracciati della corsa: torna in città nel weekend la Straverona; Straverona di domenica 17 maggio: i percorsi e i divieti; 43ª Straverona 2026.

straverona le modifiche alla viabilitàLe modifiche alla viabilità e i tracciati della corsa: torna in città nel weekend la StraveronaDomenica 17 maggio la 43esima edizione attraverserà il cuore di Verona in tre percorsi, mentre sabato verrà dato spazio ai giovani con la Straverona Junior ... veronasera.it

straverona le modifiche alla viabilitàGiro d’Italia a Cervia domenica 17 maggio: strade chiuse e modifiche alla viabilitàCervia si prepara ad accogliere la partenza della nona tappa del 109° Giro d’Italia, in programma domenica 17 maggio con arrivo a Corno alle Scale, ... ravennanotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web