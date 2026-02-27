Lavori alla rete elettrica e fognaria in varie zone della città | le modifiche alla viabilità

Il Comune di Pisa comunica che nelle prossime settimane verranno avviati lavori sulla rete elettrica e fognaria in diverse zone della città. Per permettere l’esecuzione degli interventi, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità. Le modifiche riguarderanno varie aree e saranno in vigore per un periodo limitato. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni stradali.

Dal 24 febbraio e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento da parte di Acque dalle ore 8.00 alle ore 18.00, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta in via Betti, in corrispondenza del plesso scolastico 'Concetto Marchesi', per consentire ad Acque di effettuare lavori urgenti di risanamento di due tratti della rete fognaria. Anche in questo caso sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati. I lavori procederanno per fasi di avanzamento, con restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti, la circolazione sarà gestita da movieri a terra per garantire maggiori condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lavori sulla rete fognaria in via Biella, scattano alcune modifiche temporanee alla viabilità

Variante Cisa, lavori alla rete idrica. Scattano le modifiche alla viabilità

