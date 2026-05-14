Le insegnanti del Centro Malaguzzi hanno riferito che la principessa ha partecipato a un’attività di manipolazione della creta durante la visita. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale del centro, che ha pubblicato alcune immagini dell’evento. La visita si è svolta in un contesto dedicato all’educazione e alla creatività, senza ulteriori dettagli sulle altre attività svolte dalla principessa durante l’incontro.

Chi l’ha detto che una principessa non si sporca le mani? Kate Middleton è tornata bambina al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia. Ha giocato con la creta in un laboratorio ad hoc dove ogni giorno viene sprigionata la creatività degli allievi nelle ’scuole più belle del mondo‘. Insieme all’atelierista Asia Giannelli e alla pedagogista Elena Maccaferri, ha impastato e modellato forme, sempre col sorriso. Ma non perdendo mai di vista lo scopo della visita: apprendere il ‘Reggio Approach’ da trasmettere alla sua Royal Foundation nel Regno Unito e non solo. "La mia è una missione globale", ha detto a un gruppo di studio internazionale sudamericano, col quale si è intrattenuta bevendo un caffè in un salottino fiabesco allestito all’ingresso del centro con sedioline e tavolini dalle forme fantasiose.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le maestre del Centro Malaguzzi: "Ha giocato anche lei con la creta"

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