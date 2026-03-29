Dove c' è caos c' è anche Ilaria Mezza Europa ce l' ha con lei noi le diamo seggi
Ilaria Salis è spesso al centro dell’attenzione a causa di diverse vicende giudiziarie, con numerose procure europee che la cercano. La sua presenza si fa notare in ambienti legali e pubblici, e spesso viene associata a situazioni di confusione o disordini. La sua figura viene citata in vari contesti, e in alcune occasioni ha ricevuto incarichi pubblici o rappresentanze in ambiti istituzionali.
È facilissimo trovare Ilaria Salis: basta seguire il casino. Lei, cercata a suo tempo dalla polizia italiana e poi da quella più cattiva ungherese (ieri anche da quella tedesca) aveva bisogno di un domicilio pratico e allora ecco che il nostro Paese (parte di esso) gliel'ha notoriamente trovato a Strasburgo, da dove Ella spiega che l'Italia è un regime. E come si combattono i regimi? Si combattono, cominciando dalla fine, partecipando alla manifestazione di ieri "contro le guerre ma anche contro il governo Meloni" laddove l'europarlamentare eversivo-chic era fisicamente nello stesso corteo che registrava striscioni pro Cospito (anarchico incarcerato al 41bis) e sit-in sempre anarchici oltre a una ghigliottina di cartone con le foto di Meloni, Nordio e La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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