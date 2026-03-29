Dove c' è caos c' è anche Ilaria Mezza Europa ce l' ha con lei noi le diamo seggi

Ilaria Salis è spesso al centro dell’attenzione a causa di diverse vicende giudiziarie, con numerose procure europee che la cercano. La sua presenza si fa notare in ambienti legali e pubblici, e spesso viene associata a situazioni di confusione o disordini. La sua figura viene citata in vari contesti, e in alcune occasioni ha ricevuto incarichi pubblici o rappresentanze in ambiti istituzionali.

È facilissimo trovare Ilaria Salis: basta seguire il casino. Lei, cercata a suo tempo dalla polizia italiana e poi da quella più cattiva ungherese (ieri anche da quella tedesca) aveva bisogno di un domicilio pratico e allora ecco che il nostro Paese (parte di esso) gliel'ha notoriamente trovato a Strasburgo, da dove Ella spiega che l'Italia è un regime. E come si combattono i regimi? Si combattono, cominciando dalla fine, partecipando alla manifestazione di ieri "contro le guerre ma anche contro il governo Meloni" laddove l'europarlamentare eversivo-chic era fisicamente nello stesso corteo che registrava striscioni pro Cospito (anarchico incarcerato al 41bis) e sit-in sempre anarchici oltre a una ghigliottina di cartone con le foto di Meloni, Nordio e La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dove c'è "caos" c'è anche Ilaria. Mezza Europa ce l'ha con lei, noi le diamo seggi Articoli correlati Caos in diretta, Antonella Elia su tutte le furie per il paragone con Valeria Marini: "Lei ha una personalità di me**a"Durante la puntata del 6 gennaio di Bella Mà c'è stato uno scontro acceso tra Antonella Elia e Pierluigi Diaco. Amici, è ancora scontro D’Alessio-Pettinelli: “Perché ce l’ha con lei”. Ipotesi clamorosaL’atmosfera nello studio di Amici 25 si è fatta improvvisamente rovente durante la puntata di sabato 28 marzo 2026, trasformando una semplice sfida...