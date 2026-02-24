Niscemi le maestre ci hanno consolato | il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza Abbiamo sentito bambini maestre e genitori Video servizio

La frana ha causato il ritorno in classe a Niscemi, dove insegnanti e genitori cercano di riprendere la normalità. Le maestre hanno offerto conforto ai bambini, che trovano nella scuola un punto di riferimento. Abbiamo ascoltato le storie di chi vive questa difficile situazione, tra preoccupazioni e speranza. La scuola si presenta come un luogo di ascolto e sostegno, anche in momenti complicati come questi.