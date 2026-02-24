Niscemi le maestre ci hanno consolato | il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza Abbiamo sentito bambini maestre e genitori Video servizio
La frana ha causato il ritorno in classe a Niscemi, dove insegnanti e genitori cercano di riprendere la normalità. Le maestre hanno offerto conforto ai bambini, che trovano nella scuola un punto di riferimento. Abbiamo ascoltato le storie di chi vive questa difficile situazione, tra preoccupazioni e speranza. La scuola si presenta come un luogo di ascolto e sostegno, anche in momenti complicati come questi.
Orizzonte Scuola si è recato a Niscemi, nel cuore di una comunità segnata dalla frana, per ascoltare direttamente la voce di bambini, docenti, genitori e dirigente scolastica. Tra aule rimodulate e abbracci all'ingresso, emerge il racconto di una scuola che, oltre l'emergenza, si fa presidio di speranza e sostegno psico-sociale, restituendo ai più piccoli un senso di sicurezza e futuro.
Niscemi, il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza: il racconto di docenti, bambini e famiglie. Siamo andati a trovarli. Video servizioUna frana ha causato il rientro in classe a Niscemi, portando a una riapertura che rappresenta un segno di speranza per la comunità.
