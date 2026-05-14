Le Iene stasera su Italia 1 | inchieste ospiti e anticipazioni del 14 maggio

Stasera su Italia 1 torna il programma de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata prevede diverse inchieste, tra cui un servizio sul caso di una paziente operata a Napoli con dettagli recenti e un approfondimento sulla strage di Erba con nuove analisi. Gli ospiti e le altre novità della serata saranno annunciati nel corso della trasmissione. La programmazione inizia alle ore 21:20 e prosegue con gli approfondimenti previsti.

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Nuova puntata per Le Iene su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni: tra i temi della serata il caso choc della paziente operata a Napoli e le nuove analisi sulla strage di Erba. Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 14 maggio, in prima serata con Le Iene su Italia 1. Alla conduzione ci saranno Veronica Gentili e Max Angioni, mentre tra gli ospiti in studio ci sarà il rapper Clementino. La puntata promette nuovi casi destinati a far discutere: dalla clamorosa vicenda di malasanità avvenuta a Napoli fino alle nuove analisi sulla strage di Erba. Malasanità a Napoli: dimenticano forbici nell'addome di una paziente dopo l'operazione Nel servizio firmato da Alice Martinelli si affronta un caso di presunta malasanità a Napoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le Iene stasera su Italia 1: inchieste, ospiti e anticipazioni del 14 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le iene stasera su Italia 1: anticipazioni ospiti e inchieste del 25 marzoStasera su Italia 1 Le Iene tornano con Veronica Gentili e Max Angioni: dal caso Rossi ai dubbi sulla fede di Alberto Ravagnani, fino all'inchiesta... Le Iene stasera su Italia 1: inchieste, ospiti e anticipazioni del 23 aprileLa puntata di stasera con Veronica Gentili e Max Angioni affronta il caso Miccoli, le polemiche su Mario Adinolfi e nuove piste sul Mostro di Firenze... Temi più discussi: Le Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e Pagane; Le Iene presentano Inside, stasera in tv Ci si può abituare alla guerra?: le anticipazioni; Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a Napoli; Le novità sul caso Garlasco stasera a Le Iene: le anticipazioni della puntata di giovedì 7 maggio. Stasera, giovedì 14 maggio, ci sono #LeIene in prima serata su Italia1! x.com Le Iene stasera su Italia 1: inchieste, ospiti e anticipazioni del 14 maggioLe Iene torna stasera su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni: dal caso delle forbici dimenticate nell’addome alle nuove rivelazioni sulla strage di Erba. movieplayer.it Le Iene presentano Inside, stasera in tv Complotto globale: le anticipazioniLo speciale prova a interrogarsi sui complotti più celebri, e a indicare i motivi per cui milioni di persone finiscono per crederci ... today.it