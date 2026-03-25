Le iene stasera su Italia 1 | anticipazioni ospiti e inchieste del 25 marzo

Stasera su Italia 1, le Iene tornano con Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata include approfondimenti sul caso Rossi, un'inchiesta sulla fede di Alberto Ravagnani e un servizio sull'Ordine di Malta.

Stasera su Italia 1 Le Iene tornano con Veronica Gentili e Max Angioni: dal caso Rossi ai dubbi sulla fede di Alberto Ravagnani, fino all'inchiesta sull'Ordine di Malta. Una puntata ricca di rivelazioni e interrogativi scomodi Stasera mercoledì 25 marzo, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di approfondimento e inchieste condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. In studio, spazio anche agli ospiti: Annalisa, Andrea Pisani e Roberto Lipari. Il caso David Rossi: nuovi interrogativi Uno dei servizi più attesi torna sul caso di David Rossi, la cui morte continua a sollevare dubbi. Dopo... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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