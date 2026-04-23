La puntata di stasera con Veronica Gentili e Max Angioni affronta il caso Miccoli, le polemiche su Mario Adinolfi e nuove piste sul Mostro di Firenze Stasera, giovedì 23 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. L'ideatore del format è Davide Parenti, mentre la regia è affidata ad Antonio Monti. La trasmissione sarà visibile anche in streaming, anche dall'estero, sul sito ufficiale. Il servizio su Fabrizio Miccoli Giulio Golia ripercorre la parabola di Fabrizio Miccoli. Al centro c'è la figura dell' ex simbolo del Palermo FC, la cui carriera sportiva di alto livello è stata oscurata da una vicenda giudiziaria molto grave.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le Iene stasera su Italia 1: inchieste, ospiti e anticipazioni del 23 aprile

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